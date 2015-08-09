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احذر.. البصق فى الشارع يصيبك بالأمراض الفيروسية والبكتيرية والكورونا

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احذر.. البصق فى الشارع يصيبك بالأمراض الفيروسية والبكتيرية والكورونا احذر.. البصق فى الشارع يصيبك بالأمراض الفيروسية والبكتيرية والكورونا
البصق فى الطريق العام، من العادات الخاطئة التى يفعلها الكثيرون فى الشارع المصرى، مما لها أثر ضار على الصحة وتساعد على نقل العدوى البكتيرية والفيروسية.

فى هذا السياق، يقول الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ أمراض المناعة، أن من العادات الخاطئة التى يفعلها المصريون، والتى لها تأثير سلبى على الصحة وتنقل العدوى البكتيرية والفيروسية، كالبصق فى الشارع الذى من خلاله تنتقل بكتيريا الدرن، وفيروسات الجهاز التنفسى كالكورونا، والكثير من أنواع الفطريات التى تصيب الأشخاص الذين يعانون من المناعة الضعيفة والتى تؤدى إلى الإصابة بالالتهابات الرئوية.

ويتابع أنه عند ملامسة البصاق، يتسبب فى نقل الكثير من الأمراض البكتيرية والفيروسية التى تؤدى إلى التهاب الشعب الهوائية والأنفلونزا والتيفود، مؤكدا على الأمهات الانتباه لأطفالهن، فى فترة الزحف، ولا يجب وضعهن على الأرض للعب، لأن فى هذه الفترة الأطفال يضعن كل شىء على الفم مما يجعلهم ذلك عرضة للأمراض الفيروسية والبكتيرية، وذلك لضعف مناعتهم حيث يكونون أكثر عرضة للإصابة بها.

يشير إلى أنه عند ملاحظة أى تغيرات كظهور بعض الأعراض كارتفاع درجة الحرارة المفاجئه أو الكحة الشديدة أو وجود صعوبة فى التنفس، من الضرورى إجراء الفحوصات والتوجه للطبيب المختص.
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