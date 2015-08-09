المؤبد لـ28 متهم قاموا بإشعال النيران والإتلاف العمدي لممتلكات خاصة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة 28 متهما بالسجن المؤبد غيابيا ومتهم واحد بالسجن 3 سنوات حضوريا، لاتهامهم بأشعال النيران والاتلاف العمدى لممتلكات خاصة فى مشاجرة بين عائلتين بمركز دار السلام بسوهاج.

تعود أحداث القضية الى عام 2014 بمركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث، بلاغًا بحدوث مشاجرة بين عائلتين واحتراق بعض المنازل، وعلى الفور انتقل رئيس المباحث الى موقع الحادث وكشفت التحريات ان خلافات بين العائلتين أدت إلى حدوث مشاجرة بينهما، فقام كل من الطرفين بحرق منازل الآخر وإتلافها، مما أدى إلى احتراقها، وتمكن رجال المباحث من القبض على 29 متهما من أطراف المشاجرة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.