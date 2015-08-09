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“تعليم السويس”: صيانة 228 مدرسة قبل بداية العام الدراسي

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“تعليم السويس”: صيانة 228 مدرسة قبل بداية العام الدراسي “تعليم السويس”: صيانة 228 مدرسة قبل بداية العام الدراسي

أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس بدء إعمال الصيانه لـ 228 مدرسة بكافة الأحياء والمراحل التعليمية المختلفة قبل بداية العام الدراسي.

قال عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس فى بيان إعلامي أن خارطة الصيانة بالمدارس تسير وفق خطة منظمة فى اتجاهين أولهما الصيانة البسيطة و ثانيهما الصيانة الرئيسية.

أضاف عبد الحافظ إلى أن نحو 54 مدرسة تقوم هيئة الأبينية التعليمية تلتزم بإنهاء عمليات الصيانة البسيطة و نحو 59 مدرسة تلتزم الإدارات التعليمية الثلاثة بتنفيذ و إنهاء عمليات الصيانة البسيطة.

و فى شأن الصيانة الرئيسية تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان و كلية الهندسة جامعة السويس بموجبه يلتزم الطرفان بعمل الصيانة الرئيسية لعدد 14 مدرسة ذات الخطورة الداهمة لحالة أبنيتها المتردية.

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