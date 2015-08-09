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بالفيديو- بايرن ودورتموند يتخطيان أول أدوار كأس ألمانيا.. وهامبورج يودع

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بالفيديو- بايرن ودورتموند يتخطيان أول أدوار كأس ألمانيا.. وهامبورج يودع بالفيديو- بايرن ودورتموند يتخطيان أول أدوار كأس ألمانيا.. وهامبورج يودع

(إفي): اجتاز فريقا بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، الذي سقط فيه هامبورج بخسارته أمام فريق كارل تزايس، الذي يلعب بدوري الدرجة الرابعة.

وحسم فريق المدرب بيب جوارديولا مباراته أمام نوتينجين، من الدرجة الرابعة أيضا، بالفوز بثلاثة أهداف لواحد في لقاء حسم خلال أول نصف ساعة من الشوط الأول.

تقدم التشيلي أرتورو فيدال للفريق البافاري من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل نوتينجين بعد مرور ربع ساعة من خلال نيكلاس زيربيل.

ولكن بعدها بدقيقة أعاد ماريو جوتزه التقدم لبايرن بهدف ثان، قبل أن يحسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة 26.

بدوره لم يعان دورتموند، المتأهل لنهائي النسخة الماضية، من أجل اجتياز منافسه كيمنيتسر، الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة، بالفوز عليه بهدفين نظيفين سجلهما الجابوني بيير أوباميانج والأرميني هنريك مخيتاريان في الدقائق 25 و82.

بينما ودع هامبورج المسابقة التي يحمل لقبها ثلاث مرات بالخسارة 2-3 أمام كارل تسايس، الذي تقدم عبر جاستين جيرلاش في الدقيقة 15، لكن المخضرم الكرواتي إيفيكا أوليتش أدرك التعادل مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 49.

وعاد فييمير يوفانوفيتش ليتقدم لأصحاب الأرض مجددا في الدقيقة 58، لكن هامبورج أجبر المنافس على لعب شوطين إضافيين بعد إدراكه التعادل في الثواني الأخيرة من عمر الوقت الأصلي من خلال ميشيل جريجوريتش.

وفي الشوطين الاضافيين يعود يوهانيس بيليس لمنح كارل تسايس الانتصار بهدف ثالث في الدقيقة 106 ليتأهل الفريق للدور الثاني.

شاهد أهداف مباراة بايرن ميونيخ

شاهد أهداف مباراة بروسيا دورتموند

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فيديو اليوم السابع

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