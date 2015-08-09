أوديجارد: يمكنني تقديم المزيد

(إفي): قال لاعب وسط ريال مدريد النرويجي الشاب مارتين أوديجارد (16 عاما) اليوم عقب مشاركته وديا مع الفريق الأول في مواجهة مواطنه فاليرنجا إنه يمكنه "تقديم المزيد" عما يبدو عليه الأمر مع الـ"ميرينجي".

وقال أوديجارد في تصريحات صحفية عقب المستوى المرضي الذي قدمه اليوم في المباراة "أعتقد أنه يمكنني اظهار المزيد مما شوهد حتى الآن".

وأضاف اللاعب "تعلمت كثيرا وكل يوم في التدريبات ومن اللاعبين وأثناء المبارايات، كنت أتدرب جيدا وأنا في حالة لا بأس بها، ليس لدي اهداف معينة للموسم المقبل، ما أرغب فيه هو تحسين كرة القدم التي أقدمها، هذا كل شيء".

وأكمل أوديجارد "يجب أن ننهي فترة الاعداد في البداية وبعدها سنرى ما سيحدث، أنا سعيد في مدريد وهذا كل ما يمكنني قوله.. الأمور دائما صعبة وأنا عمري 16 عاما فقط ولكن أتعامل مع الأمور على قدر استطاعتي وأمامي سنوات كثيرة للتطور كلاعب، لست متسرعا ولا أشعر بأي ضغط".

يشار إلى أن أوديجارد يلعب في الأساس مع الفريق الثاني لريال مدريد، لكن النادي قام بتصعيده الموسم الماضي نظرا لموهبته الكبيرة.