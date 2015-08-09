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بالفيديو – كهربا يهدر مجهود باسم الرائع

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بالفيديو – كهربا يهدر مجهود باسم الرائع بالفيديو – كهربا يهدر مجهود باسم الرائع

أهدر محمود عبد المنعم "كهربا" فرصة تسجيل هدف للزمالك في مرمى ليوبار بعد مجهود رائع من زميله في الفريق باسم مرسي.

ويحل الزمالك ضيفا على ليوبار لمواجهته في إطار الجولة الرابعة من الكونفدرالية لحساب المجموعة الثانية، ويحتاج الفريق الأبيض للتعادل ليتأهل رسميا للدور نصف النهائي.

وفي الدقيقة 81 استلم باسم مرسي الكرة من منتصف الملعب،و مررها لكهربا لكن قطعها دفاع ليوبار، قبل أن يستعيدها مهاجم الزمالك مرة أخرى.

ومرر باسم الكرة بينية لكهربا من بين مدافعي ليوبار، ليستلم الأخير الكرة بيسراه ويسددها ضعيفة في منتصف مرمى الفريق الكونجولي، ليضيع فرصة إدراك التعادل للزمالك.

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