قائد الزمالك يتحدث عن - إهدار الفرص.. الخروج من ملعب ليوبار ووقت كهربا

يعتقد حازم إمام قائد الزمالك أن أداء فريقه تأثر بالسلب في الخسارة من ليوبار 1-0 في الكونجو، بسبب سوء حال أرضية الملعب.

جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك ركز في المران الأخير قبل المباراة على الكرات الطولية، بعدما عبر عن استياءه بسبب سوء حالة أرضية ملعب دينيس ساسو نجيسو.

وقال إمام لشبكة "beIN Sports": "أضعنا العديد من الفرص، والطبيعي أن الفريق الذي يهدر هذا الكم من الفرص يخسر في النهاية".

وتابع "ولكن الحمد لله على خروج اللاعبين سالمين، من ملعب بهذا السوء".

وأشار الظهير الأيمن للزمالك إلى أن فريقه لايزال قريبا من ضمان التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، في حال التعادل مع الصفاقسي في تونس في الجولة المقبلة.

وأضاف "الصفاقسي ودع البطولة، واعتقد أننا قادرين على اقتناص التأهل مع تونس".

وأكد قائد الزمالك أن محمود عبد المنعم "كهربا" الذي شارك أساسيا اليوم أمام ليوبار، تأثر أيضا بالسلب بسبب أرضية الملعب السيئة.

وأتم "كهربا يحتاج إلى الوقت من أجل الظهور بالشكل المعتاد منه مع الزمالك، ونحن نثق فيه".