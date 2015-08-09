الإسماعيلي لـ في الجول: نفاوض سبورتنج لاستعارة شيكابالا

أكد عضو مجلس إدارة الإسماعيلي رفض ذكر اسمه أن ناديه يفاوض سبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل استعارة لاعبه محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك السابق.

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك قد أكد أن اللاعب من المستحيل عودته للفريق الأبيض هذا الصيف.

وقال مصدر في إدارة الإسماعيلي رفض ذكر اسمه لـFilGoal.com: "أحمد حسام "ميدو" المدير الفني يقود المفاوضات مع شيكابالا واللاعب لا يمانع انضمامه للفريق".

وأضاف "المفاوضات تسير مع سبورتنج بشكل لا بأس به ووصلت نسبتها إلى 40 % حتى الآن".

وتابع عضو الإسماعيلي "نرغب في استعارة شيكابالا لمدة موسم من سبورتنج لشبونة ومازالت المفاوضات حول المقابل المادي المطلوب".

شيكابالا يرحب

وأكد مصدر مقرب من اللاعب عن موافقته على عرض الإسماعيلي لاستعارته في الصيف الجاري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "شيكابالا يرحب بالانضمام للإسماعيلي وليس لديه حلول أخرى بعدما رفضه الزمالك".

وأضاف "سبورتنج لشبونة الأقرب هو موافقته على عرض الإسماعيلي لكي ينجحوا في تسويقه لاحقا.. لأنه طالما لا يلعب شيكابالا فمن المستحيل تسويقه".

وكان سبورتنج قد طلب من الزمالك الحصول على 700 ألف يورو مقابل بيعه.. فيما كان يفكر مسؤولو الأبيض في إعارة شيكابالا بعد نجاحهم في ضمه.