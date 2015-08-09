"الزراعة" و"البيئة" يتفقان على تدوير 300 طن من قش الأرز فى 6 محافظات

وقع الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور خالد فهمى وزير البيئة برتوكولين للتعاون المشترك فى مجال جمع وتدوير قش الأرز فى محافظات القليوبية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة.

وقال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، إن البروتوكول الأول يستهدف تدوير كمية 100 ألف طن من قش الأرز فى المراكز والوحدات المحلية بمحافظات القليوبية، الشرقية، الدقهلية، و الغربية، وذلك بعمل كومات أسمدة عضوية وكومات أعلاف غير تقليدية، لصالح الجمعيات الأهلية وصغار المزارعين الذين تقل حيازنهم عن 5 أفدنة.

وأكد الوزير أن البرتوكول يشمل ، تدوير 10 آلاف طن فى 7 مراكز بمحافظة القليوبية، هى بنها، طوخ، القناطر الخيرية، قليوب، الخانكة، شبين القناطر، كفر شكر، وتدوير 35 ألف طن فى 9 مراكز بمحافظة الشرقية هى الزقازيق، أبوحماد، منيا القمح، القنايات، ههيا، الإبراهيمية، ديرب نجم، مشتول السوق، وبلبيس.

ويستهدف المشروع تدوير 30 ألف طن فى 8 مراكز بمحافظة الغربية هى زفتى، السنطة، سمنود، المحلة، كفر الزيات، طنطا، قطور، وبسيون، وفى محافظة الدقهلية، يستهدف تدوير 25 ألف طن فى 4 مراكز هى أجا، ميت غمر، المنصورة، والسنبلاوين.

وتابع أن البروتوكول الثانى يستهدف جمع كمية 200 ألف طن من قش الأرز فى المراكز والوحدات التابعة لستة محافظات هى القليوبية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، والبحيرة، وذلك لصالح مديريات الزراعة بالمحافظات.

وأوضح صلاح هلال أنه سيتم تشكيل لجان عليا فنية مشتركة من الجانبين، فضلاً عن لجان إقليمية بكل محافظة للإشراف على كل البرتوكولات المشتركة بالإضافة إلى لجان فرعية بالوحدات والمراكز التى سيشملها البروتوكولين لتذليل أى عقبات أما الفلاح والتيسير عليه، فضلاً عن ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتيسير على المستفيدين.