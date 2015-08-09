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فتح طريق السلام بالسويس بعد غلقه ساعة بسبب مطاردة الإرهابيين

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فتح طريق السلام بالسويس بعد غلقه ساعة بسبب مطاردة الإرهابيين فتح طريق السلام بالسويس بعد غلقه ساعة بسبب مطاردة الإرهابيين
أعادت قوات الأمن بالسويس، منذ قليل، فتح طريق السلام المؤدى إلى طريق السويس القاهرة الصحراوى بعد غلقه لمدة ساعة عقب واقعة استهداف إرهابيين قوات الأمن بمحيط أسواق بدر، والقيام بمطاردة الإرهابيين بمنطقة العمارات والأبراج السكنية تحت الإنشاء.

وقال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة، إن القوات تواصل تمشيط مدينة السلام من الداخل حتى تتمكن من العثور على الإرهابى الهارب، بعد تمكن قوات التأمين من تصفية إرهابى آخر مشارك بالواقعة.

يذكر أن المقدم وليد محمد الذى استشهد بواقعة استهداف الإرهابيين لقوات الأمن كان المسئول عن الإشراف عن الوضع الأمنى وانتشار الكمائن بحى فيصل بالكامل.

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