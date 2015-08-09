ننشر أسماء ضحايا حريق مصنع أكتوبر

ينشر «اليوم السابع» أسماء ضحايا حريق مصنع بويات فى أكتوبر والذين لقوا مصرعهم، وهم: عبد الناصر أحمد حسن 40 سنة المنيا، علاء رمضان حسن 30 سنة المنوفية خفير، أحمد محمود على 27 سنة المنوفية، فيما أصيب آخر.

كان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغًا من غرفة النجدة، باشتعال النيران فى مصنع بويات بأكتوبر، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان على الفور، لمنع خطر امتداد النيران إلى باقى أجزاء المصنع، وتم السيطرة على النيران.

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