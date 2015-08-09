الجماعة الإسلامية تتراجع: نقل جثة عصام دربالة إلى مشرحة زينهم

أعلنت الجماعة الإسلامية، إنه تم نقل جثة عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق إلى مشرحة زينهم منذ قليل.

وقالت الجماعة الإسلامية فى بيان نشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "إن سلطات الأمن قامت بنقل جثمان الدكتور عصام دربالة الآن إلى مشرحة زينهم، وينتظر أبناء الجماعة الإسلامية والحركة الإسلامية الانتهاء من هذه الإجراءات لتسلم الجثمان والسفر به إلى حيث مسقط رأسه بمحافظة المنيا".

وكانت الجماعة الإسلامية قد أعلنت فى وقت سابق أنها قامت باستلام جثة عصام دربالة، وستتوجه به إلى محافظة المنيا لدفنه.

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