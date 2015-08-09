بالأسماء.. ننشر الحركة الكاملة لتنقلات ضباط الشرطة بوزارة الداخلية

حصل "اليوم السابع" على أبرز ملامح حركة التنقلات لضباط الشرطة التى اعتمدها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وشملت الحركة الآتى:

نقل عدد من الضباط من شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، حيث تم نقل العميد كمال محمد إلى مديرية أمن المنيا، ونقل العميد أحمد محمد نصير إلى مديرية أمن القليوبية، ونقل المقدم عبد العزيز محمد عبد الحميد إلى مديرية أمن المنيا "مباحث"، والمقدم عمرو محمد رزق إلى مديرية أمن الفيوم "مباحث".

كما شملت الحركة نقل بعض الضباط من أكاديمية الشرطة إلى قطاعات مختلفة، حيث تم نقل العميد محمد أحمد محمد إلى مديرية أمن مطروح، ونقل العميد هشام طه إلى مديرية أمن أسيوط، ونقل العميد خالد محمد إلى مديرية أمن الإسماعيلية، ونقل العميد عادل مصطفى إلى أكاديمية الشرطة مع إنهاء ندبه للإدارة العامة للإعلام والعلاقات، ونقل العميد هانى رشاد إلى مديرية أمن بنى سيوف، ونقل العميد دكتور أحمد على مجاهد إلى مديرية أمن أسوان، ونقل العميد هشام عبد الحميد إلى مديرية أمن الوادى الجديد، ونقل المقدم أحمد عبد المطلب إلى مديرية أمن المنيا، ونقل المقدم على محمود إسماعيل إلى مديرية أمن سوهاج، ونقل الرائد معتصم بالله محمد إلى الإدارة العامة للبحوث، ونقل الرائد خالد محمد إلى مديرية أمن الاسماعيلية، ونقل الرائد محمد عبد القادر إلى إدارة بحوث الاستثمار، كما تم نقل الرائد كريم محمد إلى مديرية أمن اسيوط.

ونقل الرائد محمد خطاب إلى مديرية أمن السويس، ونقل الرائد حسام جمال إلى الإدارة العامة للأندية وفنادق الشرطة، ونقل الرائد محمد محمد إلى مديرية أمن السويس، ونقل النقيب محمد السيد عصمت إلى مديرية أمن القليوبية، ونقل النقيب محمد عابد إلى مديرية أمن السويس، ونقل النقيب عمر محمد أحمد إلى مديرية أمن بنى سويف.

كما تم نقل بعض الضباط من التفتيش والرقابة إلى بعض القطاعات الأخرى، حيث تم نقل العميد سليمان مصطفى إلى قطاع مصلحة الأحوال المدنية، ونقل العميد عبد العزيز سمير إلى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ونقل الرائد أحمد محمود إلى الإدارة لشرطة المسطحات المائية.

وتم نقل بعض الضباط من قطاع الأمن العام إلى قطاعات أخرى، حيث تم نقل العميد مصطفى محمد أحمد إلى الإدارة العامة والإعلام "قطاع العلاقات الإنسانية"، ونقل العميد باهى حامد إلى مديرية أمن الدقهلية "مباحث"، ونقل العميد أحمد أحمد فهمى إلى مديرية أمن قنا "مباحث"، ونقل العميد ياسر مصطفى إلى مديرية أمن القاهرة "مباحث"، ونقل العميد عامر محمود، إلى الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، ونقل المقدم مالك أنس إلى مديرية أمن القاهرة.

وتم نقل عدد من الضباط من قسم العلاقات العامة والإعلام إلى قطاعات أخرى، حيث تم نقل العميد أحمد حسن إلى قطاع الأحوال المدنية، ونقل العقيد على عبد الله إلى الإدارة العامة لشئون الأفراد، ونقل العميد جمال مختار إلى الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، ونقل المقدم محمد حسن إلى قطاع الأحوال المدنية، ونقل المقدم محمد أحمد إلى مصلحة الجوازات والهجرة، ونقل الرائد وائل عبد الرازق إلى الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، ونقل الرائد إسلام محمد إلى الإدارة العامة لاتحاد الشرطة، ونقل الرائد محمد يسرى إلى الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى.

وتم نقل عدد من الضباط من مصلحة التدريب إلى عدة قطاعات أخرى، حيث تم نقل اللواء أشرف حاتم إلى الإدارة العامة لأندية الشرطة، ونقل العميد هانى محمد إلى مديرية أمن المنوفية، ونقل العميد محمد حسن إلى مديرية أمن الجيزة، ونقل المقدم وليد صلاح إلى مديرية أمن أسيوط، ونقل المقدم ياسر حسن إلى مديرية أمن شمال سيناء، ونقل المقدم أحمد عبد العزيز إلى مديرية أمن سوهاج، ونقل النقيب محمد يحى إلى مديرية أمن شمال سيناء.

وشملت الحركة نقل بعض الضباط من الإدارة العامة لمعهد أمناء الشرطة إلى قطاعات أخرى، حيث تم نقل العميد محمد حسن إلى مديرية أمن الوادى الجديد، ونقل المقدم أحمد سمير إلى مديرية أمن الإسماعيلية، ونقل المقدم محمد ماهر إلى مديرية أمن شمال سيناء.

وتم نقل عدد من ضباط الشرطة من مديرية أمن القاهرة إلى أماكن أخرى، حيث تم نقل الملازم أول خالد حسين إلى قطاع الأمن المركزى، ونقل أحمد عبد الله إلى الإدارة العامة لمحور قناة السويس، وعلى محمود إلى مديرية أمن الجيزة، وأحمد باسم إلى الإدارة العام لشرطة الحراسات الخاصة، وجرجس إبراهيم إلى مديرية أمن الاسماعيلية، وإبراهيم عبد العزيز إلى مديرية أمن الجيزة، وياسر مرزوق إلى مصلحة أمن الموانئ وعاطف سعيد إلى مديرية أمن الجيزة، ومحمد طه إلى مديرية أمن بنى سويف، وسامح عماد إلى مديرية أمن الجيزة، وسيد محمد إلى مديرية أمن بنى سيوف، ومحمد إسماعيل إلى مديرية أمن الشرقية، وعبيد أحمد إلى مصلحة أمن الموانئ ومحمد سمير إلى مصلحة الجوازات والهجرة، ومروان وجيه إلى مديرية أمن المنوفية وأحمد هانى إلى قطاع الأمن المركزى، وعمر جمال إلى شرطة مجلس النواب ومحمد جمعة إلى مديرية أمن شمال سيناء، ومنصور فتحى إلى مديرية أمن المنوفية، ومحمود صلاح إلى مديرية أمن الشرقية، وإبراهيم أحمد إلى مديرية أمن القليوبية وأحمد طه إلى مديرية أمن القليوبية ومحمد فرحات إلى مديرية أمن دمياط.

وشملت الحركة نقل بعض الضباط من مديرية أمن الجيزة إلى قطاعات أخرى، حيث تم نقل العميد حمدى عز الدين إلى مديرية أمن الفيوم والعميد أشرف محمد إلى مديرية أمن أسوان والعميد محمد رفعت إلى مديرية أمن أسوان والعميد أحمد محمد بكر إلى مديرية أمن الفيوم، والعميد فهد محمد إلى مديرية أمن قنا والعقيد محمود فاروق متولى إلى مديرية أمن أسوان والعقيد هشام فهيم إلى مديرية امن جنوب سيناء.