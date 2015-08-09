صور حصرية لقرينة الرئيس السيسى خلال مشاركتها فى افتتاح قناة السويس

ينشر اليوم السابع صورا حصرية للسيدة انتصار عامر، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال ظهورها فى افتتاح قناة السويس الجديدة.

يذكر أن مشاركة السيدة انتصار عامر، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفل حاز على اهتمام الكثير، وهو الظهور السادس لها فى حدث عام والخامس بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم.

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