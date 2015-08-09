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صور حصرية لقرينة الرئيس السيسى خلال مشاركتها فى افتتاح قناة السويس

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ينشر اليوم السابع صورا حصرية للسيدة انتصار عامر، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال ظهورها فى افتتاح قناة السويس الجديدة.

يذكر أن مشاركة السيدة انتصار عامر، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفل حاز على اهتمام الكثير، وهو الظهور السادس لها فى حدث عام والخامس بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

- زوجة الرئيس تخطف الأنظار فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.. سيدة مصر الأولى تظهر بصحبة جيهان السادات وتحرص على الابتعاد عن الصحافة والإعلام.. وحضورها يأتى بعد المشاركة فى 5 مناسبات أهمها تنصيب السيسى
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- عضو بـ"تمرد" تروى كيف تعاملت زوجة السيسى مع المشاركات بحفل افتتاح القناة
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مصر 365

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