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ننشر صورة الشهيد المقدم وليد صادق نائب مأمور قسم فيصل بالسويس

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ننشر صورة الشهيد المقدم وليد صادق نائب مأمور قسم فيصل بالسويس ننشر صورة الشهيد المقدم وليد صادق نائب مأمور قسم فيصل بالسويس
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى انه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن السويس بضبط أحمد محروس دسوقى "أحد العناصر الإرهابية الخطرة " بدائرة قسم شرطة فيصل، واثناء إقتراب القوات من مكان تواجد المتهم قام بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه القوات مما دعا القوات مبادلته الأعيرة النارية والسيطرة على الموقف, أسفر ذلك عن إستشهاد المقدم وليد محمود محمد الصادق "نائب مأمور قسم شرطة فيصل" متأثراً بإصابته بطلق نارى, و مقتل الإرهابى المذكور وضبط بحوزته بندقية آلية.

ونعت وزارة الداخلية شهيد الواجب، مؤكده مواصلة جهودها لمواجهة كافة العناصر الإرهابية والإجرامية لتحقيق الأمن والإستقرار.

ووجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بتوفير كافة أوجه الرعاية لأسرة الشهيد البطل.


>الجيش يقتل إرهابيا خلال الهجوم على سوق بالسويس واستشهاد نائب مأمور فيصل
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بالفيديو .. أمن السويس يقتل إرهابيا بعد استهدافه لقوات الشرطة

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مصر 365

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