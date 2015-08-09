دكتور رامى العنانى يكتب: كيف تتخلصين من جفاف بشرتك فى الصيف

تعانى البشرة من عدد من الاختلالات خلال فصل الصيف، ويزداد الأمر عندما يصادف ذلك وجود ارتفاع فى درجة حرارة الطقس، ونجد أن هناك الكثيرين الذين يقللون من تناول الماء، فالبشرة تتعرض للجفاف الشديد الذى قد يؤدى بها للتقشر فى بعض الأحيان.

لذا هناك عدد من النصائح التى يمكن للجميع الالتزام بها خلال فصل الصيف، والتى تحمى البشرة من عدد من المشاكل الصحية و منها:

1- المرطبات من أهم الطرق التى يمكن اللجوء إليها للحفاظ على نعومة البشرة ويمكن استخدامها عقب الاستحمام مباشرة مع ضرورة استخدام مقشرات البشرة الطبيعية والتى لا يتدخل بها أى مواد كيماوية كاللوز المطحون.

>2- الإكثار من تناول الماء بكميات.

>3- تناول العصائر الطبيعية كالبرتقال والليمون.

>4- يفضل الإكثار من تناول الفواكه الطبيعية التى من شأنها أن تحافظ على صحة الجسم كالبرتقال والتفاح والعنب وغيرها من الفواكه المفيدة للجسم.

>5- تناول الطعام بزيت الزيتون يساعد فى الوقاية من أثار الشيخوخة المبكرة التى تهدد بشرتك.

>6- المكسرات فوائدها هامة لمحاربة مشاكل البشرة والتجاعيد.

>7- من الضرورى تناول المواد الغذائية الغنية بالألياف كالبروكلى والسبانخ والبقدونس.

>8- الامتناع عن أشعة الشمس الضارة يقى البشرة من الجفاف.