دي بور: مانشستر يونايتد سيدفع مبلغا كبيرا إذا أراد سيليسين

أكد فرانك دي بور لاعب أياكس الهولندي السابق ومدربه الحالي أنه لن يتخلى بسهولة عن حارس مرماه جاسبر سيليسن الذي يرغب مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد معه.

فمع اقتراب ديفيد دي خيا حارس الشياطين الحمر الأساسي من الرحيل إلى ريال مدريد، يرغب لويس فان جال مدرب يونايتد الحصول على خدمات حارس هولندا الأول الذي لعب تحت قيادته في كأس العالم الأخيرة كما أكدت عدة تقارير صحفية.

وقال دي بور لصحيفة (ميرور) الإنجليزية:"يونايتد عليه أن يدفع مبلغا ضخما من أجل سيليسين".

وأضاف "لنكن واضحين، موقفنا سيكون صارم للغاية في هذه الصفقة، سنقاتل من أجل بقاؤه مع الفريق".

وأردف "لماذا؟ لأن البدائل الثلاثة له لم يعد في مقدورنا التعاقد معها، إيجاد بديل لسيليسين يزداد صعوبة".

وأتم "بوضوح، سيليسين ثمنه يزداد كل أسبوع، لكن هناك أرقاما معينة لا يمكننا رفضها".

وحاول أياكس التعاقد مع مارتن ستيكيلنبرج وفويشيتش تشيزني كبديلين في حال رحيل سيليسين إلا أن انضمامهما لساوثهامبتون الإنجليزي وروما الإيطالي على التوالي حال دون ذلك.