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بينيتيث: رونالدو سيكون جاهزا لمباراتنا الأولى في الدوري

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بينيتيث: رونالدو سيكون جاهزا لمباراتنا الأولى في الدوري بينيتيث: رونالدو سيكون جاهزا لمباراتنا الأولى في الدوري

أكد رافاييل بينيتيث مدرب ريال مدريد الإسباني أن اللاعب كريستيانو رونالدو سيكون جاهزا لمباراة فريقه الأولى في الدوري أمام سبورتينج خيخون.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين:"رونالدو كانت لديه مشكلة في الظهر يتعامل معها الجهاز الطبي بالفريق".

وأضاف "من المفترض أن يكون جاهزا الأسبوع المقبل، لا أعتقد أنه سيغيب عن مباراتنا الأولى في الدوري".

وغاب الدولي البرتغالي عن كأس أودي الودية التي احتل فيها ريال مدريد المركز الثاني بالخسارة أمام بايرن ميونيخ بسبب الإصابة.

ويحل ريال مدريد وصيف إسبانيا ضيفا على خيخون يوم 23 أغسطس المقبل في بداية مشواره بالمسابقة المحلية التي توج بها لآخر مرة موسم 2011-2012.

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