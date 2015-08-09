أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فينجر: قتلنا أنفسنا.. ليس خطأ تشك وحده

Google+ Print
فينجر: قتلنا أنفسنا.. ليس خطأ تشك وحده فينجر: قتلنا أنفسنا.. ليس خطأ تشك وحده

رفض أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال تحميل حارسه بتر تشك مسؤولية خسارة فريقه اليوم الأحد من ضيفه وست هام يونايتد 2-0، في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وخرج تشك بشكل خاطئ في الخروج للتعامل مع ركلة حرة. ليسجل شيخو كوياتي هدف التقدم لوست هام من رأسية.

ولم تمر سوى 10 دقائق من الشوط الثاني، حتى كان وست هام مضاعفا النتيجة عن طريق ماورو زاراتي. بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لم يمد تشك يده حتى للتعامل معها.

وقال فينجر للصحفيين عقب المباراة: "الأخطاء كانت جماعية".

وأوضح "كنا في مشكلة بسبب أخطاء التمرير قبل الركلة الحرة، التركيز والتنظيم كان غائبا أثناء التنفيذ، فتركنا مساحة كبيرة لهم بالتحرك في ركلة حرة بعيدة عن مرمانا. قلتنا أنفسنا".

وأكمل "لم أتحدث مع تشك حتى الآن، ولا اعتقد أنني أمتلك ملاحظات كثيرة حول الأداء الفردي له اليوم".

وواصل متما "نسبة التمريرات الصحيحة لم تكن كما يلزم، علينا أن ننظر إلى أنفسنا اليوم. لم نكن جيدين بالشكل الكافي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع