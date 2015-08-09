فينجر: قتلنا أنفسنا.. ليس خطأ تشك وحده

رفض أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال تحميل حارسه بتر تشك مسؤولية خسارة فريقه اليوم الأحد من ضيفه وست هام يونايتد 2-0، في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وخرج تشك بشكل خاطئ في الخروج للتعامل مع ركلة حرة. ليسجل شيخو كوياتي هدف التقدم لوست هام من رأسية.

ولم تمر سوى 10 دقائق من الشوط الثاني، حتى كان وست هام مضاعفا النتيجة عن طريق ماورو زاراتي. بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لم يمد تشك يده حتى للتعامل معها.

وقال فينجر للصحفيين عقب المباراة: "الأخطاء كانت جماعية".

وأوضح "كنا في مشكلة بسبب أخطاء التمرير قبل الركلة الحرة، التركيز والتنظيم كان غائبا أثناء التنفيذ، فتركنا مساحة كبيرة لهم بالتحرك في ركلة حرة بعيدة عن مرمانا. قلتنا أنفسنا".

وأكمل "لم أتحدث مع تشك حتى الآن، ولا اعتقد أنني أمتلك ملاحظات كثيرة حول الأداء الفردي له اليوم".

وواصل متما "نسبة التمريرات الصحيحة لم تكن كما يلزم، علينا أن ننظر إلى أنفسنا اليوم. لم نكن جيدين بالشكل الكافي".