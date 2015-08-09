بالفيديو – ليفربول يسقط ستوك بهدف صاروخي لكوتينيو

تغلب ليفربول بصعوبة على مضيفه ستوك سيتي بهدف دون رد في أول مبارايات الفريقين في الدوري الإنجليزي التي أقيمت يوم الأحد.

وحل ليفربول ضيفا على ستوك سيتي في ملعب بريتانيا، واستطاع تحقيق فوزا قاتلا ليحصد به أول ثلاث نقاط في مشواره في الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد فيليبي كوتينيو بتسديدة قوية بيمناه في الدقيقة 86 من مسافة 25 ياردة.

وشهدت المباراة مشاركة كريستيان بينتكي الوافد الجديد على صفوف ليفربول القادم من أستون فيلا وذلك لتدعيم خيارات الحمر الهجومية.

بتلك النتيجة احتل ليفربول المركز الرابع، فيما جاء ستوك سيتي في المركز الـ15.

شاهد الهدف