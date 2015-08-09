الإعدام شنقًا لـ 6 متهمين وبراءة 5 أخرين في مجزرة “أولاد عمرو” بقنا

قضت محكمة جنايات قنا الأحد، برئاسة المستشار فتحي عبد الله أبو زيد وعضوية المستشارين إبراهيم فهمي صقر وأحمد محروس مبارك، وأمانة سر محمد عبد العزيز جمعة ومحمد حسني حضوريًا بالإعدام شنقًا لـ 6 متهمين وغيابيًا لآخر وبراءة 5 آخرين لأتهامهم بقتل 5 أشخاص والشروع في قتل اثنين آخرين والمعروفة إعلاميا بمجزرة أولاد عمرو بقرية أولاد عمرو بمركز قنا، بعد أن حصلت على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي.

تعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2013، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، بلاغًا بمقتل 5 أشخاص من بينهم سائق وموجه بالتربية والتعليم وسيدتين، وإصابة سيدة ورجل، بطلقات نارية.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أمناء شرطة وعاطلين اثنين، وعامل، و5

> متهمين آخرين حيث قاموا بإطلاق النيران على المجني عليهم بسبب اصطدام “توك توك” بسيدة، مما أدى لنشوب مشاجرة انتهت بإطلاق النار عشوائيًا على المجني عليهم فتم إحالة المتهمين في القضية التي حملت رقم 3409 لسنة 2014 جنايات مركز قنا، والمقيدة برقم 710 لسنة 2014 كلي قنا إلى النيابة العامة ومنها لمحكمةالجنايات، التي قضت بإعدام 6 متهمين شنقًا بعد أن حصلت على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي وبراءة 5 آخرين من التهمة الموجهة إليهم.