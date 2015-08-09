«الزراعة والبيئة» يتعاونان لتدوير 300 طن من قش الأرز في 6 محافظات

وقع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال، ووزير البيئة الدكتور خالد فهمي؛ بروتوكولين للتعاون المشترك في مجال جمع وتدوير قش الأرز في محافظات القليوبية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، والبحيرة.

وقالت وزارة الزراعة -في بيان- إن البروتوكول الأول يستهدف تدوير كمية 100 ألف طن من قش الأرز في المراكز والوحدات المحلية بمحافظات القليوبية، الشرقية، الدقهلية، و الغربية، وذلك بعمل كومات أسمدة عضوية وكومات أعلاف غير تقليدية، لصالح الجمعيات الأهلية وصغار المزارعين الذين تقل حيازنهم عن 5 أفدنة.

ويشمل مجال عمل هذا البروتوكول، تدوير 10 آلاف طن في 7 مراكز بمحافظة القليوبية، هي بنها، طوخ، القناطر الخيرية، قليوب، الخانكة، شبين القناطر، كفر شكر، وتدوير 35 ألف طن في 9 مراكز بمحافظة الشرقية هي الزقازيق، أبوحماد، منيا القمح، القنايات، ههيا، الإبراهيمية، ديرب نجم، مشتول السوق، وبلبيس.

ويستهدف أيضًا تدوير 30 ألف طن في 8 مراكز بمحافظة الغربية هي زفتى، السنطة، سمنود، المحلة، كفر الزيات، طنطا، قطور، وبسيون، وفي محافظة الدقهلية، يستهدف تدوير 25 ألف طن في 4 مراكز هي أجا، ميت غمر، المنصورة، والسنبلاوين.

وتابعت الوزارة، أن البروتوكول الثاني يستهدف جمع كمية 200 ألف طن من قش الأرز في المراكز والوحدات التابعة لستة محافظات هي القليوبية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، والبحيرة، وذلك لصالح مديريات الزراعة بالمحافظات.

وأوضحت أنه سيجرى تشكيل لجان عليا فنية مشتركة من الجانبيبن، فضلًا عن لجان إقليمية بكل محافظة للإشراف على كل البرتوكولات المشتركة، بالاضافة إلى لجان فرعية بالوحدات والمراكز التي سيشملها البروتوكولين لتذليل أي عقبات أما الفلاح والتيسير عليه، فضلًا عن ضمان تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه والتيسير على المستفيدين.