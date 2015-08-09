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بشرى للحوامل.. أحد أدوية الكولسترول يحمى من الإصابة بتسمم الحمل

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بشرى للحوامل.. أحد أدوية الكولسترول يحمى من الإصابة بتسمم الحمل بشرى للحوامل.. أحد أدوية الكولسترول يحمى من الإصابة بتسمم الحمل
تعانى الكثير من السيدات من تسمم الحمل، وهو ما قد يعرض حياتهن للخطر ولكن كشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن أحد الوسائل الفعالة، التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بتسمم الحمل.

وكشفت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة أستون البريطانية، أن أحد الأدوية التى تنتمى إلى فئة ستاتين الخافضة للكولسترول، ويعرف باسم برافاستاتين "Pravastatin"، قد ثبتت فاعليته فى وقاية السيدات الحوامل من الإصابة بارتفاع ضغط الدم الشديد وهو أحد أعراض تسمم الحمل بجانب ارتفاع مستويات سكر الدم.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن عقار البرافاستاتين يساهم فى الحد من تأثير المواد الكيميائية، التى تتسبب فى الإصابة بتسمم الحمل، لافتين أن ارتفاع ضغط الدم الشديد مسئول عن 5% من حالات موت الجنين داخل الرحم.

وأضاف الباحثون أن تلك التجربة تعد هى الأولى من نوعها داخل بريطانيا، وكانت النتائج واعدة للغاية، وتم بالفعل علاج بعض السيدات المصابات بتسمم الحمل، لافتين أن هذه النتائج ستمهد الطريق لتطوير أدوية جديدة لعلاج تسمم الحمل.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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