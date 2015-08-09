فينجر: قتلنا أنفسنا.. ليس خطأ تشك وحده

أكد باولو دوراتي مدرب فريق الصفاقسي التونسي أن الثنائي المصري الأهلي والزمالك إلى جانب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي هي الفرق الأوفر حظوظا للتتويج بلقب الكونفدرالية هذا الموسم.

وودع المدرب البرتغالي مع فريقه المسابقة رسميا بعدما تلقى الخسارة الثالثة في دور المجموعات حين بنتيجة 2-0 أمام أورلاندو بجنوب إفريقيا.

ويحتل الصفاقسي المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة متساويا مع ليوبار الكونجولي خلف أورلاندو والزمالك (9 نقاط لكل منهما).

وودع الصفاقسي المسابقة لأن الزمالك وليوبار سيلعبان اليوم في نفس الجولة (الرابعة) من المجموعة.

وقال دوراتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"الفائز بهذه المسابقة سيكون الأهلي أو الزمالك أو أورلاندو".

وأضاف "هذه الفرق هي الأفضل في إفريقيا من وجهة نظري".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي التونسي (9 نقاط).