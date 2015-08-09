الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد “نائب مأمور فيصل” وتصفية الإرهابي بالسويس

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى إنه بتاريخ 9 الجارى وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن السويس بضبط، أحمد محروس دسوقى “أحد العناصر الإرهابية الخطرة ” بدائرة قسم شرطة فيصل، وحال إقتراب القوات من مكان تواجد المذكور قام بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه القوات مما دعا القوات مبادلته الأعيرة النارية والسيطرة على الموقف.

أسفر ذلك عن إستشهاد المقدم/ وليد محمود محمد الصادق “نائب مأمور قسم شرطة فيصل” متأثراً بإصابته بطلق نارى و مقتل الإرهابى المذكور وضبط بحوزته بندقية آلية.

وتنعى وزارة الداخلية شهيد الواجب وتؤكد الوزارة مواصلة جهودها لمواجهة كافة العناصر الإرهابية والإجرامية لتحقيق الأمن والإستقرار.

كما أمر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بتوفير كافة أوجه الرعاية لأسرة الشهيد البطل.