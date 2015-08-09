سفارات مصر بالخارج تحتفل بقناة السويس الجديدة

احتفلت السفارات المصرية في الخارج؛ بافتتاح مشروع توسعة قناة السويس الجديدة، حيث أصدرت السفارة المصرية في دبلن -بيانًا صحفيًا- تناول أهمية المشروع وحجم العمل الذي جرى إنجازه في وقت قياسي فاق كل التوقعات، فضلًا عن أهميته بالنسبة للتنمية في مصر وما يفتحه من آفاق جديدة وفرص لأبنائها في كافة مجالات التنمية، وكذلك مدى ما يمثله المشروع من أهمية لحركة التجارة الدولية وما يفتحه من أبواب للاستثمارات من كافة دول العالم.

وشاركت سفير مصر لدى أيرلندا سها جندي، في الاحتفالات التي أقامها أبناء الجالية المصرية في أيرلندا بالميدان الرئيسي بالعاصمة دبلن.

من ناحيٍة أخرى، أدلى السفير المصري لدى أثيوبيا محمد إدريس، بحديث للتلفزيون الأثيوبي الناطق بالإنجليزية والعربية، أُذيع يوم الاحتفال. تحدث فيه عن الجوانب المختلفة لهذا المشروع المصري الذي تقدمه مصر هدية للعالم، مؤكدًا على القيمة الرمزية التاريخية لقناة السويس لكل المصريين، وعلى قيمة إنجاز مثل هذا المشروع في توقيت قياسي وبتمويل وأيدي مصرية، وكذلك على القيمة المتمثلة في الإرادة المصرية التي استطاعت انجاز هذا المشروع الكبير رغم العقبات والتحديات التي تواجهها مصر داخليًا وخارجيًا.

وفي بكين، نظمت السفارة المصرية بالتعاون مع المكتب الإعلامي مؤتمرًا صحفيًا، بحضور ممثلي عدد كبير من وسائل الإعلام الصينية الناطقة باللغات الصينية والعربية والإنجليزية، كما جرى تنظيم احتفالية بحضور عدد كبير من أبناء الجالية المصرية، حضرها وفد من أساتذة ورؤساء أقسام اللغة الصينية القائمين بزيارة الصين حاليًا، فضلًا عن عدد من ممثلي وسائل الإعلام الصينية.

أما في ألمانيا، فقد نظمت السفارة المصرية حفل استقبال حضره لفيف من الإعلاميين والمراسلين الصحفيين الألمان والمصريين والعرب إلى جانب عدد من المسئولين الألمان وأبناء الجالية المصرية، حيث ألقى السفير محمد حجازي، كلمًة أكد فيها على أهمية هذا المشروع العملاق، الذي تقدمه مصر كهديٍة إلى العالم، وذلك في ضوء أثره المحوري في مجال التجارة الدولية، والفوائد المتوقعة منه على صعيد التنمية الاقتصادية في منطقة القناة وتوفير فرص عمل للشباب، مما يقدم نموذجًا مشرقًا للمنطقة بعيدًا عن الإرهاب والصور النمطية والسلبية.

كما أقامت السفارة المصرية في لبنان حفلًا حضره ممثلون عن مختلف القوى السياسية اللبنانية، فضلًا عن أعضاء الجالية المصرية والسفارة ووسائل الإعلام، حيث ألقى السفير المصري كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن التهنئة بهذا الحدث البارز في التاريخ المصري الحديث الذي سيعكس إرادة وتصميم الشعب المصري.