البطريرك اللبنانى: الجيش يحمى اللبنانيين جميعا ونرفض حماية أى جهة أخرى

أكد البطريرك المارونى اللبنانى بشارة بطرس الراعى، أن الدولة والجيش اللبنانيين، هما من يحميان البلد وشعبه بما فيهم المسيحيون، معربًا عن رفضه رفضا قاطعا لكلمة "حماية" من جهة أخرى.

وقال الراعى - خلال جولة له فى منطقة البقاع بشرق لبنان– أن العالم العربى اليوم بحاجة لوجود المسيحيين أكثر من أى وقت.

وكان العماد ميشال عون رئيس التيار الوطنى الحر قد قال خلال خطابه أمس الذى هاجم فيه قائد الجيش اللبنانى العماد ميشال عون: أن المسيحيين فى لبنان، كان سيكون مصيرهم كمصير أهالى نينوى فى العراق، لو لم يكن حزب الله يدافع عن أرض لبنان- على حد قوله.

>