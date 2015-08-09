الحوثيون يعتقلون قيادات فى حزب التجمع اليمنى للإصلاح فى صنعاء

شن مسلحو جماعة أنصار الله الحوثية فى العاصمة اليمنية صنعاء حملة اعتقالات طالت عددا من قيادات حزب التجمع اليمنى للإصلاح (الإخوان المسلمين) مساء اليوم الأحد.

وقال قيادى فى حزب الإصلاح، فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مسلحى الحوثى اعتقلوا عشرة قياديين فى حزب الإصلاح بينهم أربع نساء من القياديات فى الحزب.

وأضاف المصدر أن من بين المعتقلين الدكتور عبدالرزاق الأشول، وزير التعليم المهنى والتدريب الفنى فى الحكومة اليمنية والقيادية امة السلام الحاج، قائدة العمل الشبابى فى الحزب والدكتور محمد العديل والدكتور عبدالله السماوى والدكتور محمد البكرى والقيادية أمة السلام رجاء.

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين يحتجزون المعتقلين فى "مركز شرطة الجديري" فى العاصمة صنعاء ويمنعون عنهم الزيارة، مضيفا أن العديد من الناشطين والناشطات نظموا وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة الذى يتواجد فيه المعتقلون للمطالبة بالإفراج الفورى عنهم.

وبحسب المصدر، "لم يوضح الحوثيون حتى الآن سبب حملة الاعتقالات التعسفية التى تطال قيادات ورموز حزب الإصلاح بين الحين والأخر، والتى توسعت مؤخرا لتطال النساء والقياديات فى الحزب".

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