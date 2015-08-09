أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحوثيون يعتقلون قيادات فى حزب التجمع اليمنى للإصلاح فى صنعاء

Google+ Print
الحوثيون يعتقلون قيادات فى حزب التجمع اليمنى للإصلاح فى صنعاء الحوثيون يعتقلون قيادات فى حزب التجمع اليمنى للإصلاح فى صنعاء
شن مسلحو جماعة أنصار الله الحوثية فى العاصمة اليمنية صنعاء حملة اعتقالات طالت عددا من قيادات حزب التجمع اليمنى للإصلاح (الإخوان المسلمين) مساء اليوم الأحد.

وقال قيادى فى حزب الإصلاح، فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مسلحى الحوثى اعتقلوا عشرة قياديين فى حزب الإصلاح بينهم أربع نساء من القياديات فى الحزب.

وأضاف المصدر أن من بين المعتقلين الدكتور عبدالرزاق الأشول، وزير التعليم المهنى والتدريب الفنى فى اليمنية والقيادية امة السلام الحاج، قائدة العمل الشبابى فى الحزب والدكتور محمد العديل والدكتور عبدالله السماوى والدكتور محمد البكرى والقيادية أمة السلام رجاء.

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين يحتجزون المعتقلين فى "مركز شرطة الجديري" فى العاصمة صنعاء ويمنعون عنهم الزيارة، مضيفا أن العديد من الناشطين والناشطات نظموا وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة الذى يتواجد فيه المعتقلون للمطالبة بالإفراج الفورى عنهم.

وبحسب المصدر، "لم يوضح الحوثيون حتى الآن سبب حملة الاعتقالات التعسفية التى تطال قيادات ورموز حزب الإصلاح بين الحين والأخر، والتى توسعت مؤخرا لتطال النساء والقياديات فى الحزب".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة