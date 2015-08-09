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ممثل حماس فى طهران:لايوجد توتر مع ايران ويجرى الترتيب لزيارة مشعل لها

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ممثل حماس فى طهران:لايوجد توتر مع ايران ويجرى الترتيب لزيارة مشعل لها ممثل حماس فى طهران:لايوجد توتر مع ايران ويجرى الترتيب لزيارة مشعل لها
نفى خالد القدومى ممثل حركة حماس فى طهران، وجود توتر فى العلاقة الثنائية بين الطرفين، كاشفا عن وجود وعود إيرانية للحركة بتطوير العلاقة معها خلال الفترة المقبلة.

وقال القدومى فى تصريح خاص بموقع "الرسالة نت" الالكترونى، أن العلاقة مع طهران مستمرة ولا تزال الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين متواصلة، مشيرًا إلى وجود لقاءات عقدت بين الطرفين داخل طهران وخارجها.

وشدد على أن الحركة ملتزمة بتبنى علاقات متوازنة مع جميع الأطراف فى المنطقة، ولا تقيم علاقة مع طرف على حساب الآخر.

وبشأن زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحماس إلى طهران، أكدّ استمرار العمل على ترتيب هذه الزيارة، مؤكدًا أنه لم يحدد موعد لزيارة طهران من الأصل كى يتم الغاءها او ارجاءها.

وأضاف " لا تزال الترتيبات جارية ونظرا لتعقيدات الوضع الإقليمى فانه لم يحدد موعد لها".

ولفت إلى وجود محاولات لتشويه هذه العلاقة، إلّا أن حماس حريصة على تصويب البوصلة نحو قضية فلسطين التى تعد جامعة لكل أطياف هذه الامة.

كما شدد على حرص حركته على توجيه كل الجهود نحوهذه القضية وتحشيدها لنصرتها، بعيدًا عن أى حسابات او صراعات لا تخدم القضية الفلسطينية.

يذكر أن تقارير اخبارية كانت قد ترددت عن الغاء ايران زيارة كانت مقررة لوفد من حماس إلى طهران بسبب زيارة مشعل إلى .
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مصر 365

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