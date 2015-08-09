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ضبط موظف في واقعة سرقة 97 ألف جنيه عهدة زميله بشركة وسط القاهرة

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ضبط موظف في واقعة سرقة 97 ألف جنيه عهدة زميله بشركة وسط القاهرة ضبط موظف في واقعة سرقة 97 ألف جنيه عهدة زميله بشركة وسط القاهرة

تعبيرية

ألقت مباحث قسم شرطة عابدين القبض على موظف بشركٍة خاصٍة؛ لآتهامه بسرقة مبلغ 97 ألفًا بالجنيه المصري.

البداية، عندما توجه “ناجي أ. م.” 47 سنة مدير مبيعات بشركة الإخلاص للتجارة الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين، وطلب مقابلة رئيس المباحث للإبلاغ عن سرقة مبلغ 97 ألف جنيه عهدته، من داخل درج مكتبه بالشركة عمله، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

وبالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشركة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات بمعرفة ضابط مباحث القسم أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة موزع بداذت الشركة يدعى ” ف. س.” 47 سنة.

وأضافت التحريات أن المذكور مطلوب للتنفيذ عليه في عدد 11 قضية آخرهم قضية  تبديد.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ 76 ألف جنيه من المسروقات وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع وإنفاقه باقي المبلغ على سداد ديونه وشراء الهاتف المضبوط بحوزته، وعليه تحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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