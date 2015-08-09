5 أشياء تعلمناها من خسارة أرسنال في افتتاح الدوري

تشك لن يحمل أرسنال وحده. وأليكسيس سانشيز سيظل المنقذ، هذه أشياء تعلمناها من خسارة غريبة لأرسنال على ملعب الإمارات من وست هام 2-0.

جماهير أرسنال بالتأكيد لم تنتظر أن يكون بتر تشك سببا في الهدفين اللذين سكنا شباك المدفعجية، ولكن هذا لم يكن الشيء البارز الوحيد في خسارة رجال أرسين فينجر.

- أرسنال لا يمتلك تيري وكاهيل

لا يستطيع أرسنال أن يعتمد على بتر تشك، بهذا الدفاع.

تشك أخطئ في كرة الهدف الأول، ولم يتدخل بقوة في الهدف الثاني. ولكن الضجة التي صاحبت الصفقة والحديث عن أن كل مشاكل أرسنال الآن باتت محلولة لم يكن في صالحه.

قدم مباراة رائعة أمام تشيلسي في كأس الدرع الخيرية، عندما كان الدفاع في كامل تركيزه. ولكنه خسر هذا التركيز في مواجهة فريق مثل وست هام، وكان تشك الضحية.

فالحارس الذي استقبل هدفين، هو نفسه الذي أنقذ لوران كوسيلني الذي أعاد الكرة برأسية دون أن يبالي بمهاجم وست هام الأقرب للمرمى.

لا جدال على أن تشك سيجعل أرسنال أقوى. ولكنه لايزال يحتاج إلى تفاهم أكثر مع مدافعيه.

فاللعب مع جاري كاهيل وجون تيري مختلف.

- مشكلة كوكلين

هناك لاعبون لا يظهرون في المباريات الكبيرة، وهناك فرانسيس كوكلين.

كوكلين قدم أداء جيدا مع أرسنال الموسم الماضي، دفع أرسين فينجر لعدم التفكير في ضم لاعب ارتكاز جديد. ولكن هناك مشكلة تتعلق بكوكلين.

هو رائع في المباريات الكبيرة أمام الخصوم الأقوياء، ووقتها يحتاج أرسنال إلى تأمين دفاعه. وهنا يبرز اللاعب الفرنسي.

ولكن مشكلة كوكلين الواضحة أنه لا يساعد أرسنال في المباريات التي سيحتاج فيها إلى الاستحواذ على الكرة والسيطرة على المباراة.

- سانشيز المنقذ

من الواضح، أن أرسنال سيظل يعتمد بشكل أساسي على أليكسيس سانشيز هذا الموسم.

سانشيز كان النجم الأبرز في أرسنال الموسم الماضي، ويبدو أن هذا سيستمر في الموسم الجديد.

فينجر اضطر لإشراك سانشيز مع تقدم وست هام بهدفين، رغم أنه استبعد مشاركته بسبب عودته متأخرا من إجازته الصيفية.

سانشيز سدد الكرة 3 مرات على مرمى وست هام بعد نزوله، ولعب 3 عرضيات ليصنع خطورة أرسنال في الدقائق الأخيرة.

- البناء على تشامبرلين

لايزال أليكس تشامبرلين يقدم العطاء الأبرز بين لاعبي أرسنال. ربما يكون اللاعب الوحيد الذي لم يقل مستواه عن مباراة الدرع الخيرية.

تشامبرلين سدد الكرة 3 مرات، وصنع نفس العدد من الفرص.

وأرسل تشامبرلين 4 عرضيات. وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 91%.

- اشتروا مهاجم

سدد أوليفر جيرو 5 كرات على مرمى وست هام اليوم، وفي كل تسديدة كان يزيد يقينك أن أرسنال بحاجة إلى كريم بنزيمة.