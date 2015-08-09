سقوط 9 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية، بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، من القبض على 9 هاربين من تنفيذ أحكام خلال حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من: "عماد ي " 24 سنة عاطل محكوم عليه هارب في القضية رقم 43137 جنايات مركز طوخ لسنة 2014 "استعمال قوة" كلي رقم 6421 لسنة 2014 م، الحكم السجن 5 سنوات و"مصطفى أ " 21 سنة عاطل محكوم عليه هارب في القضية رقم 16747 جنايات المركز لسنة 2014 "ضرب أفضى الى موت" كلي رقم 4803 لسنة 2014 الحكم السجن 7 سنوات و"مبروك ف "39 سنة عاطل ومحكوم عليه هارب في القضية رقم 8400 جنايات المركز لسنة 2015 "سلاح" كلي رقم 1005 لسنة 2015 الحكم السجن 5 سنوات و " سيد أ " 23 سنة عاطل محكوم عليه هارب في القضية رقم 6054 جنايات المركز لسنة 2015 "مخدرات" كلي رقم 1241 لسنة 2015 الحكم السجن المؤبد و 10 آلاف جنيه غرامة و" أحمد ص" 22 سنة عاطل محكوم عليه هارب فى القضية رقم 1132 جنايات المركز لسنة 2014 "مخدرات" كلي رقم 40 لسنة 2014 الحكم السجن 3 سنوات و10 آلاف جنيه غرامة و "عمرو ص "21 سنة عاطل محكوم عليه هارب فى القضية رقم 21519 جنايات المركز لسنة 2014 "سلاح" كلي رقم 4498 لسنة 2014 الحكم السجن 3 سنوات.

كما أسفرت الحملة عن القبض على " أحمد إ " 28 سنة عاطل محكوم عليه هارب في القضية رقم 5446 جنايات مركز بنها لسنة 2014 "مخدرات" كلى رقم 1339 لسنة 2014 الحكم السجن 3 سنوات و"عربى م " 26 سنة عاطل محكوم عليه هارب فى القضية رقم 10090 جنايات القسم لسنة 2013 "مخدرات" كلي رقم 2772 لسنة 2013 الحكم السجن 3 سنوات وغرامة 50 الاف جنية و" عبدالحميد ع "32 سنة عاطل محكوم عليه هارب في القضية رقم 7811 جنايات القسم لسنة 2014 "مخدرات" كلى رقم 2511 لسنة 2014 الحكم السجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.