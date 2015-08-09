ضبط 11 دراجة بخارية و"توك توك" فى حملة مرورية بمصيف بلطيم

شنت وحدة مرور مصيف بلطيم بكفر الشيخ، حملة مرورية، برئاسة النقيب إبراهيم فايد رئيس مرور بلطيم، بدأت من مساء السبت، وانتهت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، وذلك لضبط الحالة المرورية، وإيقاف المخالفين بمصيف بلطيم.

وتمكنت الحملة من ضبط 9 دراجات بخارية، وعدد 2 توك توك بدون لوحات معدنية، ومخالفة السير، و8 مخالفات مرورية تنوعت بين سير بدون ترخيص وانتظار خاطئ، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة ضد أصحاب المضبوطات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتم التحفظ على تلك المضبوطات بنقطة شرطة مصيف بلطيم.

جدير بالذكر أن الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل مستمر ضبط المخالفات المرورية بمصيف بلطيم للحفاظ على أمن وسلامة المصطافين، ضمن زياراته الميدانية المتكررة لمصيف بلطيم ومتابعة مستوى المرافق والخدمات.