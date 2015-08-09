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محمد إبراهيم وعادل جمعة يشاركان لأول مرة مع الزمالك

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محمد إبراهيم وعادل جمعة يشاركان لأول مرة مع الزمالك محمد إبراهيم وعادل جمعة يشاركان لأول مرة مع الزمالك

شارك محمد إبراهيم ومحمد عادل جمعة الوافدان الجديدان على صفوف الزمالك لأول مرة منذ انضمامها للفريق في المباراة التي تقام أمام ليوبار.

ويحل الزمالك ضيفا على ليوبار الكونجولي في إطار الجولة الرابعة من الكونفدرالية لحساب المجموعة الثانية.

وكان إبراهيم قد رحل عن الزمالك في عام 2014 لينضم إلى ماريتيمو البرتغالي، لكنه قرر عدم الاستمرار في رحلته الاحترافية والعودة للفريق الأبيض مرة أخرى.

فيما انضم عادل جمعة قادما من المصري عقب نهاية مسابقة الدوري المصري والتي توج الزمالك بلقبها.

وشارك إبراهيم وعادل جمعة في الشوط الثاني بعدما استعان بهما جوزفالدو فيريرا المدير الفني من على دكة البدلاء.

وكانت المباراة قد شهدت أيضا مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" منذ بدايتها، فيما يجلس محمد سالم على دكة البدلاء ولم يستعن فيريرا به.

يذكر أن الزمالك يحتاج للتعادل بأي نتيجة مع ليوبار ليضمن رسميا تأهله للدور نصف النهائي في أول مشاركة له بالكونفدرالية.

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