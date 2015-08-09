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الرئيس الإثيوبي يودّع سفير مصر المنتهية خدمته ويشيد بجهوده في تعزيز العلاقات

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الرئيس الإثيوبي يودّع سفير مصر المنتهية خدمته ويشيد بجهوده في تعزيز العلاقات الرئيس الإثيوبي يودّع سفير مصر المنتهية خدمته ويشيد بجهوده في تعزيز العلاقات

السفير – محمد إدريس

استقبل الرئيس الإثيوبي مولاتو تيشومي، في قصر الرئاسة السفير المصري محمد إدريس؛ بمناسبة انتهاء مدة خدمته كسفير لمصر لدي إثيوبيا.

استهل الرئيس الإثيوبي المقابلة، بالإشادة بالجهود التي بذلها السفير المصري لتحسين وتطوير العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، وأهمية الاستمرار في تعزيز هذه العلاقات خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية.

وحث على تنفيذ مشروعات كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ روابط الصداقة بين البلدين، كما دعا الشركات المصرية للاستثمار في إثيوبيا، واستغلال الفرص المتوفرة فيها، وكذلك الاستفادة من العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، موضحًا أن الدولتين يربطهما مصير واحد يحتم عليهما العمل معًا لتحقيق النمو والازدهار المشترك.

من جانبه، أوضح السفير المصري، أن العلاقات الثنائية بين البلدين لا تقتصر فقط على قضية نهر النيل فحسب، وأنها ذات إطار أوسع وجوانب متعددة، وأن هناك حرصًا مصريًا على تطوير هذه العلاقات على كافة مساراتها، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين الدولتين، كما أشار إلى أنه يجرى العمل حاليًا على إنشاء المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا قريبًا، التي من شأنها أن تفتح نافذة جديدة واسعة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف، أن هناك العديد من الآفاق للتعاون السياسي والاقتصادي على المستويين الثنائي وكذلك الثلاثي مع السودان، وأن يكون هناك تفاهمًا وتوافقًا بشأن مياه نهر النيل، مشيرًا إلى أن تبادل الزيارات مؤخرًا على مختلف المستويات كان له مردود إيجابي ويؤكد على وجود الإرادة السياسية والجهود المتبادلة بين البلدين والشعبين.

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