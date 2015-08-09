«الخارجية»: هناك جهود جارية لتحرير الرهينة الكرواتية المختطف قبل داعش

استقبل المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، اليوم الأحد، مراسلة صحيفة «يوتارني ليست» (جريدة الصباح) الكرواتية التي حضرت إلى القاهرة خصيصًا؛ لعقد لقاءات مع المسئولين المصريين لمتابعة جهود الإفراج عن الرهينة الكرواتي “توميسلاف سالوبيك”.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على طمأنة الحكومة الكرواتية على الجهود المبذولة، من أجل تحديد مكان الرهينة الكرواتي والعمل على إطلاق صراحة.

وأكد المتحدث، أن الجهات الحكومية المعنية تبذل قصارى جهدها للتعرف على مكان احتجاز الرهينة ومحاولة الإفراج عنه، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية قد أعلنت عن وجود بعض الخيوط الجاري فحصها الآن، التي قد تقود إلى مكان احتجاز الرهينة. وأضاف، أن الإرهاب جريمٍة خبيثٍة يعاني منها العالم بأسره، فالإرهاب لا وطن له ولا دين، وعليه يجب أن تتضافر الجهود الدولية لمحاربته.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك رسالة ترغب الحكومة المصرية في توجيهها إلى أسرة الرهينة، أكد أبو زيد على أن الشعب المصري يقف تمامًا بجانب أسرة الرهينة في محنتها ويشعر بآلامها حيث أن مصر طالما عانت من الإرهاب الآثم، مؤكدًا على أن الحكومة والجهات المعنية المصرية لن تألوا جهدًا للعمل على الإفراج عن الرهينة ودعم أسرته، راجيًا موافاة وزارة الخارجية بالبيانات الخاصة بأسرة الرهينة الكرواتي للتواصل معها وإحاطتها بأية مستجدات.