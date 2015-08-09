8 نصائح تحميك من التهاب الجيوب الأنفية فى الحر.. أبرزها تجنب التكييف

الجيوب الأنفية والطقس الحار، ضدان إذا تلاقيا دفع المريض الثمن، حيث تزيد نسب الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية خلال فصل الصيف بشكل ملحوظ، وتتكرر الإصابة بها مع ارتفاع درجات الرطوبة، وتصبح الموجات الساخنة مسيطرة على الطقس.

>ويحذر الأطباء على الدوام مع تكرار الموجات الساخنة، مرضى الجيوب الأنفية من التعرض المباشر والمكثف للرياح الساخنة، وحسب أخصائية أمراض الصدر والحساسية الدكتورة سلمى عنان، فالتهاب جيوب الأنفية عرض مزمن على المريض به الوقاية منه قدر الإمكان باتباع العديد من النصائح:

>- تجنب التعرض المباشر للهواء الساخن واستنشاقه لفترات طويلة، ويفضل الخروج فى هذا الطقس بكمامة على الأنف لتعديل درجة حرارة الهواء عند الشهيق والزفير لتخف حدته.

>- تجنب أيضا التعرض للهواء شديد البرودة، أى هواء المكيفات البارد، والذى يؤدى إلى نتيجة مماثلة، والتهاب حاد بجيوب الأنفية.

>- التركيز على شرب الكثير من السوائل التى تعزز فيتامين سى فى الجسم، وتقوى المناعة، كعصير البرتقال والليمون البارد، لا المثلج.

>- تجنب شرب الماء المثلج، فهو يثير جيوب الأنفية واللوزتين بشدة.

>- تجنب التعرض المفاجئ للهواء الساخن أو البارد والعكس، وعلى المريض تمهيد درجة الحرارة لجيوبه الأنفية، بوضع منديل رقيق على أنفه عند الانتقال من مكان إلى آخر.

>- وضع مسحة من زيت الزيتون داخل الأنف، تقى من التهاب جيوب الأنفية.

>- التركيز على مشروب البابونج الصحى خلال الصيف، واستنشاق بخاره المتصاعد للوقاية من التهاب جيوب الأنفية.

>- تجنب وضع قطرات الأنف دون استشارة مختص.

شبكةعيونالإخبارية

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