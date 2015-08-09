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مدير مباحث الشرقية الجديد: سعيد جدا بنقلى للمحافظة

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مدير مباحث الشرقية الجديد: سعيد جدا بنقلى للمحافظة مدير مباحث الشرقية الجديد: سعيد جدا بنقلى للمحافظة
قال اللواء عبد اللطيف الحناوى، الذى تم نقله اليوم الأحد، فى حركة التنقلات العامة التى أصدرها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إن نقله للعمل كمدير للبحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية يعد بمثابة نقلة له فى عمل البحث الجنائى، وخاصة أن الشرقية من المحافظات الكبيرة فى الوجه البحرى.

وأضاف "الحناوى" أنه تلقى خبر نقله للشرقية بالسعادة والفرحة الغامرة، وأنه طوال فترة عمله بوزارة الداخلية لم يسع مطلقا لطلب النقل إلى مكان معين بل يترك الله سبحانه وتعالى يختار له، لأن اختياره هو الاختيار الأفضل.

وأكد "الحناوى" أنه سوف يعمل جاهداً على النهوض بالمنظومة الأمنية بالشرقية.

ومن أبرز القضايا التى كشف غموضها الحناوى بالغربية كانت قضية قتل غامضة منذ 3 سنوات تمكن من كشف غموضها فضلا عن واقعة السطو المسلح على سيارة نقل الأموال بطنطا، والتى تبين أن وراءها ابن عضو مجلس شعب سابق.
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