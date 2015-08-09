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بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجديدة بمدينة بنها

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بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجديدة بمدينة بنها بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجديدة بمدينة بنها
قام المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية اليوم، بتفقد توسعة طرق ومدخل مدينة بنها الشرقى على الطريق الزراعى.

وأكد المحافظ أن ما يتم من مشروعات من أجل العمل على تحقيق أكبر سيولة مرورية فى مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية، لخدمة أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة، وشملت الجولة تفقد كورنيش الرياح التوفيقى ومتابعة آخر الأعمال التى تجرى به من إنارة ورصف للطرق حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع، والتى تمتد من كوبرى المنصورة وحتى ميدان التلاقى مع شارع فريد ندا حوالى 20 مليون جنيه وتوسعة مدخل كوبرى المنصورة وشارع فريد ندا.

كما تفقد نفق المنشية الجديد ومتابعة آخر الأعمال به وتبلغ تكلفة هذا المشروع 50 مليون جنيه شاملة أعمال (الحفر والرصف والإنارة والتجميل) وأعرب المحافظ عن مدى أهمية هذه المشروعات لمدينة بنها وذلك لراحة المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم ولحل الأزمات المرورية التى تتعرض لها مدينة بنها وتؤثر بالطبع على باقى المدن.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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