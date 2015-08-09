بالصور.. وزيرة السكان تتفقد مدرسة الذكر الحكيم بقرية نيدة فى سوهاج

تفقدت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة السكان، يرافقها الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وعبد العزيز عطية، وكيل التعليم، مدرسة الذكر الحكيم المجتمعية بقرية نيدة بمركز أخميم فى سوهاج.

وأشارت وزيرة الدولة للسكان إلى أن الزيارة تأتى فى إطار حرص الوزارة على الاهتمام بتنمية المجتمعات الريفية وتشجيع الفتيات المتسربات من التعليم على مواصلة دراستهن بالمراحل التعليمية المختلفة، وأضافت الوزيرة أن تلك المدارس تعتمد على استراتيجية التعليم النشط فى تنمية الإبداع والابتكار لدى التلاميذ، باستخدام الخامات البيئية المتاحة وتوفير مناخ آمن يعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية فى ظل الموارد المتاحة.

ومن جانبه، أكد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، حرص المحافظة ومديرية التربية والتعليم على التنسيق المستمر مع كل الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى فى مجالات دعم التنمية المجتمعية خاصة فى مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، حيث تضم تلك المدرسة 26 تلميذة من القرية لمواجهة ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم.

ومن جانبه، أشار المحافظ إلى حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم لهذه الفئة من المجتمع خاصة غير القادرات منهن لاستكمال مراحل تعليمهن المختلفة حتى يصبحن قوة دافعة وركيزة أساسية من ركائز التنمية.

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