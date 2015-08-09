أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وزيرة السكان تتفقد مدرسة الذكر الحكيم بقرية نيدة فى سوهاج

Google+ Print
بالصور.. وزيرة السكان تتفقد مدرسة الذكر الحكيم بقرية نيدة فى سوهاج بالصور.. وزيرة السكان تتفقد مدرسة الذكر الحكيم بقرية نيدة فى سوهاج
تفقدت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة السكان، يرافقها الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وعبد العزيز عطية، وكيل التعليم، مدرسة الذكر الحكيم المجتمعية بقرية نيدة بمركز أخميم فى سوهاج.

وأشارت وزيرة الدولة للسكان إلى أن الزيارة تأتى فى إطار حرص الوزارة على الاهتمام بتنمية المجتمعات الريفية وتشجيع الفتيات المتسربات من التعليم على مواصلة دراستهن بالمراحل التعليمية المختلفة، وأضافت الوزيرة أن تلك المدارس تعتمد على استراتيجية التعليم النشط فى تنمية الإبداع والابتكار لدى التلاميذ، باستخدام الخامات البيئية المتاحة وتوفير مناخ آمن يعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية فى ظل الموارد المتاحة.

ومن جانبه، أكد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، حرص المحافظة ومديرية التربية والتعليم على التنسيق المستمر مع كل الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى فى مجالات دعم التنمية المجتمعية خاصة فى مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، حيث تضم تلك المدرسة 26 تلميذة من القرية لمواجهة ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم.

ومن جانبه، أشار المحافظ إلى حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم لهذه الفئة من المجتمع خاصة غير القادرات منهن لاستكمال مراحل تعليمهن المختلفة حتى يصبحن قوة دافعة وركيزة أساسية من ركائز التنمية.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365