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إحباط تسلل 105 من 9 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 105 من 9 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 105 من 9 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 105 من 9 محافظات مختلفة إلى ليبيا، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية.

وتلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، اليوم الأحد، إخطاراً من قسم شرطة السلوم، بتسلم 105 متهمين وهم 2 من القاهرة و11 من البحيرة و1 من المنوفية و11 من كفر الشيخ و32 من المنيا، و5 من الفيوم و12 من بنى سويف و5 من سوهاج و26 من أسيوط، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.


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