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“المركزي الصيني” يسمح بتداول الروبل الروسي في إحدى المدن الصينية

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“المركزي الصيني” يسمح بتداول الروبل الروسي في إحدى المدن الصينية “المركزي الصيني” يسمح بتداول الروبل الروسي في إحدى المدن الصينية

روبل روسي

سمح بنك الصين الشعبي (المركزي الصيني) بتداول الروبل الروسي على قدم المساواة مع اليوان في مدينة سويفينخه شمال شرق الصين الواقعة على الحدود مع روسيا.

ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية يوم الأحد 9 أغسطس ، عن نائب الأمين العام للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الصيني تشين مى قوله إن قرار المركزي الصيني جاء كخطوة نحو تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين بالعملات الوطنية الروبل واليوان بدلا من الدولار.

تصريحات تشين مي جاءت خلال حفل افتتاح معرض تجاري في مدينة سويفينخه يوم السبت.

وترى سلطات المدينة الصينية أن إدراج الروبل الروسي سيسهم في تنشيط السياحة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، علما أن تداول الروبل في المدينة وخاصة من قبل المحلات التجارية والفنادق كان رائجا حتى قبل قرار المركزي الصيني بهدف جذب الزبائن الروس.

ووفقًا للمركزي الصيني، فإن العملتين الروبل واليوان مقبولتين على حد سواء في مدينة سويفينخه.

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