سفارة مصر بالكونجو تحتفل بافتتاح مشروع توسعة قناة السويس بدفتر تهاني

صرح سفير مصر لدى دولة الكونجو الديمقراطية هاني صلاح، أن السفارة قد قامت بدعوة مواطني الدولة والمثقفين والأدباء والكتاب والإعلاميين ورموز الجالية المصرية العربية للاحتفال بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة الخميس المنقضي، وذلك من خلال تسجيلهم للتهاني والانطباعات الشخصية عن المشروع في دفتر تهاني جرى فتحه بالسفارة خصيصًا لهذا الغرض يومي 7 وحتى الـ 10 من أغسطس الجاري.

وفي ذات السياق، أقام ملحق الدفاع المصري بكينشاسا؛ احتفالًا بالتنسيق مع السفارة بمقر المكتب، بمناسبة افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، دعا إليه ملاحق الدفاع المعتمدين في العاصمة الكونجولية ومجموعة من المسئولين الكونجوليين وعلى رأسهم رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون الكونجولية، وقام “صلاح” بإلقاء كلمة خلال المناسبة أكد خلالها على عمق وتميز العلاقات بين البلدين، وعلى أهمية مشروع قناة السويس الجديدة سياسيًا واقتصاديًا.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتفال الذي أقامه مكتب الدفاع المصري في كينشاسا حظى بتغطية مكثفة من كافة وسائل الإعلام الكونجولية.