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استخراج 3 جثث متفحمة من حريق مصنع البويات بأكتوبر

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استخراج 3 جثث متفحمة من حريق مصنع البويات بأكتوبر استخراج 3 جثث متفحمة من حريق مصنع البويات بأكتوبر
استخرج رجال الإسعاف والدفاع المدنى 3 جثث متفحمة من داخل حريق مصنع البويات بالمنطقة الصناعية الثانية، بمدينة السادس من أكتوبر، وهم من عمال المصنع، فيما أصيب أحد العمال بحروق وجروح، وإسعافه بمحيط الحريق ونقله إلى المستشفى.

كان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغًا من غرفة النجدة، باشتعال النيران فى مصنع بويات بأكتوبر، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان على الفور، لمنع خطر امتداد النيران إلى باقى أجزاء المصنع.


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