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أسماء المحامين الـ8 المحكوم عليهم بالمؤبد فى شغب محكمة مطاى بالمنيا

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أسماء المحامين الـ8 المحكوم عليهم بالمؤبد فى شغب محكمة مطاى بالمنيا أسماء المحامين الـ8 المحكوم عليهم بالمؤبد فى شغب محكمة مطاى بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا بالحبس المؤبد غيابياً لكل من إبراهيم الدسوقى محمد، وشهرته أبو عوف نقيب المحامين بمطاى، والمحامين: محمد سيد سيد، وعاطف حسن عبد المطلب، وخلف ثروت عبد الغنى، ومحمد حسن محمد، وعبد الناصر محمد عبد الغنى، ومحمد حامد عبد المجيد، ومحمود محمد الأزهرى، فيما قضت المحكمة بحبس المحامى أحمد عيد أحمد 3 سنوات حضوريًا فى أحداث إثارة الشغب داخل محكمة مطاى.

وبرأت المحكمة باقى المتهمين وعددهم 13 محاميًا، وهم مصطفى عبد العظيم محمد، وخالد محمد عبد الغنى، وخلف محمد الأنصارى، وهيثم مجاهد أحمد، ومحمد شعبان فرج الله، ومحمد رجب محمد، وهانى تونى محمد، ومصطفى أحمد دياب، وأحمد محمد شايب، وهشام محمد محمد، ومحمد مصطفى عبد الرحيم، وأحمد صلاح شبيب، وأحمد حسن قطب.

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