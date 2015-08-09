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شهود عيان: إصابة مواطنين بطلقات نارية فى هجوم مسلح على أسواق بدر بالسويس

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شهود عيان: إصابة مواطنين بطلقات نارية فى هجوم مسلح على أسواق بدر بالسويس شهود عيان: إصابة مواطنين بطلقات نارية فى هجوم مسلح على أسواق بدر بالسويس
قال شهود عيان لـ"اليوم السابع"، إن هناك ضابطا ومجندا أصيبا بطلقات نارية بواقعة إطلاق النيران والمطاردات بمحيط أسواق بدر فى السويس.

كانت قوات الشرطة قد طاردت قبل قليل، إرهابيًا بمدينة السلام فى محافظة السويس، وشهدت المطاردة تبادل إطلاق نيران.

وقال شهود عيان لـ"اليوم السابع"، إن شخصًا ملتحيًا يرتدى "تيشرت" لونه أصفر، كان يحمل بندقية وأطلق النيران على قوات الشرطة، وطاردته القوات، ونصبت كردونًا أمنيًا حول المنطقة، ومازالت المطاردة مستمرة.

الشرطة تطارد إرهابيًا فى السويس أطلق النيران على القوات بمدينة السلام
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