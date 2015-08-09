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مصادر دبلوماسية: اجتماع لمعارضى الأمير تميم مطلع الأسبوع المقبل بألمانيا

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مصادر دبلوماسية: اجتماع لمعارضى الأمير تميم مطلع الأسبوع المقبل بألمانيا مصادر دبلوماسية: اجتماع لمعارضى الأمير تميم مطلع الأسبوع المقبل بألمانيا
أعلنت مصادر دبلوماسية، عن عقد أول اجتماع للمعارضيين القطريين، ضد حكم الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر، بداية الأسبوع المقبل، وذلك فى ألمانيا، بمشاركة من بعض أبناء العائلة الحاكمة من المناهضين لحكم.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع يستهدف مناقشة أفكار تشكيل مجلس رئاسى لمجموعة قطرية معارضة للحاكم، وتعيش فى بريطانيا وألمانيا.

وأكدت المصادر الدبلوماسية، إن القطرية تسعى لدى حكومات أوروبية لمعرفة ما يدور حول الاجتماع المنعقد بألمانيا.

فيما صمم منظمى اجتماع المعارضيين القطريين، صورة يظهر فيها علم قطر ومدون عليها" حركة تحرير قطر "قادمون".


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