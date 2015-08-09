القومى لحقوق الإنسان:اتفاق مع الداخلية للوقوف على أحوال السجناء بـ"العقرب"

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الاتفاق مع وزارة الداخلية، للوقوف على ظروف المعيشة وكل ما يتعلق بأحوال السجناء الصحية بسجن العقرب، بعد وفاة عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، داخل السجن شديد الحراسة.

وأوضح فائق، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية أصدرت اليوم أيضا، بيانا يكشف ملابسات وفاة عصام دربالة، قائلا: "وهى ظاهرة جيدة أن تصدر الجهة المعنية بيانًا فى نفس اليوم لتوضيح ملابسات الحادث".

وعن بيان حزب البناء والتنمية، الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، والذى حَمَّلَ المجلس القومى لحقوق الإنسان مسئولية وفاة القيادى بالجماعة الإسلامية عصام دربالة، شدد فائق على أن المجلس يقوم بمسئولياته فى حدود القانون الذى ينظم عمله.

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