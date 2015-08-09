مدنى يشيد بالدور الإغاثى والإنسانى لمركز الملك سلمان للإغاثة

استعرض المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة اليوم بمقر المركز بالرياض مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى اياد بن أمين مدنى الأعمال الإغاثية والإنسانية التى قام بها المركز ضمن جهوده الإغاثية والإنسانية للشعب اليمنى الشقيق وفقا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح الربيعة أن من هذه الاعمال إعداد برامج خصصها المركز كإرسال الطائرات والسفن الإغاثية والغذائية وتسيير حملات إعادة الأمل والقوافل الإغاثية البرية وبرامج إعادة العالقين جوا وبحرا فى عدة بلدان , وكذلك حل وضع اللاجئين اليمنيين فى جيبوتى.

من جانبه أشاد مدنى بالدور الكبير الذى يقدمه المركز وخدماته الإنسانية والإغاثية للأشقاء فى اليمن مما حظى بالإعجاب من قبل الجميع فى فترة وجيزة، متطلعا للتعاون بين المنظمة والمركز فى تقديم الخدمات وإيصال المعونات لمستحقيها فى الجمهورية اليمنية، وكذلك تطوير آفاق التعاون بما يخدم العملية الإغاثية للمحتاجين.

كما استعرض الدكتور الربيعة اليوم مع وفد اللجنة الكويتية العليا للإغاثة بمقر المركز فى الرياض ما قام به المركز من أعمال ومساعدات إغاثية وطبية للشعب اليمنى الشقيق.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لإقامة علاقة مشتركة بينهما وتبادل الخبرات فيما يخدم الجانب الإغاثى والإنسانى، ويعزز التنسيق وتوحيد الجهود بين دول مجلس التعاون الخليجى.

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