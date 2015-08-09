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"العربية": ميليشيات الحوثى تحتجز 3 ناشطات فى شرطة جديرى بصنعاء

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"العربية": ميليشيات الحوثى تحتجز 3 ناشطات فى شرطة جديرى بصنعاء "العربية": ميليشيات الحوثى تحتجز 3 ناشطات فى شرطة جديرى بصنعاء
أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها اليوم الأحد، بقيام ميليشيات الحوثى باحتجاز 3 ناشطات فى شرطة جديرى فى صنعاء بالإضافة إلى اعتقال 6 أكاديميين من بينهم وزير التعليم المهنى.

وكانت قد أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية فى محافظة تعز جنوب غرب اليمن بدء معركة تحرير المحافظة من أيدى ميليشيات الحوثيين وصالح، ووجهت المقاومة الشعبية إنذارًا للميليشيات بالانسحاب من المحافظة وترك أسلحتهم، موضحة أنها أمرت النقاط الأمنية بعدم اعتراض عناصر الميليشيات إذا خرجوا بدون أسلحتهم، وتنتهى المهلة التى حددتها المقاومة.
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